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Grand-Quevilly : en rupture de traitement, il menace de se défenestrer du 4e étage

SEINE-MARITIME


Lundi 6 Avril 2026 - 13:39

Un homme d’une trentaine d’années, en détresse psychologique, a menacé de se jeter du 4e étage à Grand-Quevilly. L’intervention coordonnée des secours et de la police a permis d'empêcher un drame.




Le trentenaire a été transporté au centre hospitalier du Rouvray par les sapeurs-pompiers - Illustration Sdis76
Le trentenaire a été transporté au centre hospitalier du Rouvray par les sapeurs-pompiers - Illustration Sdis76
Des moyens de secours importants ont été déployés ce lundi vers 12h15 rue Michel-Corroy, à Grand-Quevilly, après le signalement d’un homme menaçant de se défenestrer depuis le 4e étage d’un immeuble.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, se trouvait en situation de grande détresse. Selon les premiers éléments, il était en rupture de traitement psychologique. Les secours se sont d’abord regroupés au point de départ avec la police avant d’engager la prise en charge.

Transporté à l'hôpital du Rouvray

L’opération s’est finalement terminée sans drame. L’homme a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier psychiatrique du Rouvray, à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Quatre engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la police et d'un représentant de la mairie.




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