Grand-Quevilly : en rupture de traitement, il menace de se défenestrer du 4e étage

SEINE-MARITIME

Un homme d’une trentaine d’années, en détresse psychologique, a menacé de se jeter du 4e étage à Grand-Quevilly. L’intervention coordonnée des secours et de la police a permis d'empêcher un drame.