Fuite de gaz à Saint-Romain-de-Colbosc : 41 personnes évacuées, 17 commerces impactés

Ce mercredi, vers 13 h 43, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour une fuite de gaz importante survenue au 3 rue de l'Abbé Palfray dans le centre-ville de Saint-Romain-de-Colbosc.



La fuite, localisée sur une canalisation de 4 bars, a nécessité une évacuation totale des lieux, impliquant 41 personnes et 17 commerces. Les pompiers ont déployé deux lances en protection et effectué des reconnaissances dans les locaux pour s'assurer de l'absence de poches de gaz et écarter ainsi tout risque d'explosion.



L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers avec trois engins. La fuite a été maîtrisée et les commerces n'ont pas été impactés dans leur activité.



La cause de la fuite, signalée par GrDF, est un desserrement de la canalisation.