Fin de cavale pour un faux gendarme après une course-poursuite entre Seine-Maritime, Eure et Yvelines

Dans le véhicule abandonné, les enquêteurs découvrent plusieurs éléments particulièrement troublants : une tenue complète de gendarme, une carte professionnelle dérobée à un véritable militaire de la gendarmerie, ainsi qu’une réplique d’arme de poing.



L’homme est finalement interpellé le 11 mars à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Placé en garde à vue, il a reconnu les faits.



Jugé par le tribunal de Rouen le 13 mars, il a été condamné à huit mois de prison pour cette affaire, auxquels s’ajoutent huit mois de sursis révoqué, soit 16 mois de détention ferme. Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt immédiat ainsi que la confiscation définitive du véhicule.