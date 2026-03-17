Fin de cavale pour un faux gendarme après une course-poursuite entre Seine-Maritime, Eure et Yvelines

La voiture du faux gendarme était équipée d'un gyrophare et d'une sirène deux tons, comme les forces de l'ordre - Illustration
Le 1er mars, un individu prend la fuite au volant de son véhicule équipé d'un gyrophare et d'une sirènbe deux-tons au moment où les policiers tentent de l’intercepter. Les investigations permettent rapidement de l’identifier : domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, et connu ppour usurpation de fonctions. Pris en chasse par les forces de l'ordre, l'automobiliste poursuit sa cavale en quittant la Seine-Maritime pour l’Eure, puis les Yvelines, relate, sur ses réseaux sociaux, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Sein e-Maritime.
Une tenue de gendarme dans sa voiture
Dans le véhicule abandonné, les enquêteurs découvrent plusieurs éléments particulièrement troublants : une tenue complète de gendarme, une carte professionnelle dérobée à un véritable militaire de la gendarmerie, ainsi qu’une réplique d’arme de poing.
L’homme est finalement interpellé le 11 mars à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Placé en garde à vue, il a reconnu les faits.
Jugé par le tribunal de Rouen le 13 mars, il a été condamné à huit mois de prison pour cette affaire, auxquels s’ajoutent huit mois de sursis révoqué, soit 16 mois de détention ferme. Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt immédiat ainsi que la confiscation définitive du véhicule.
L’homme est finalement interpellé le 11 mars à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Placé en garde à vue, il a reconnu les faits.
Jugé par le tribunal de Rouen le 13 mars, il a été condamné à huit mois de prison pour cette affaire, auxquels s’ajoutent huit mois de sursis révoqué, soit 16 mois de détention ferme. Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt immédiat ainsi que la confiscation définitive du véhicule.