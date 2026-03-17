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Fin de cavale pour un faux gendarme après une course-poursuite entre Seine-Maritime, Eure et Yvelines



Mardi 17 Mars 2026 - 08:23



Un homme a été condamné à 16 mois de prison ferme par le tribunal de Rouen, vendredi 13 mars, après une série de faits graves commis à Elbeuf. Déjà connu pour usurpation de fonction, il circulait avec gyrophare et sirène avant de refuser un contrôle de police.



La voiture du faux gendarme était équipée d'un gyrophare et d'une sirène deux tons, comme les forces de l'ordre - Illustration
La voiture du faux gendarme était équipée d'un gyrophare et d'une sirène deux tons, comme les forces de l'ordre - Illustration
Le 1er mars, un individu prend la fuite au volant de son véhicule équipé d'un gyrophare et d'une sirènbe deux-tons au moment où les policiers tentent de l’intercepter. Les investigations permettent rapidement de l’identifier : domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, et connu ppour usurpation de fonctions. Pris en chasse par les forces de l'ordre, l'automobiliste poursuit sa cavale en quittant la Seine-Maritime pour l’Eure, puis les Yvelines, relate, sur ses réseaux sociaux, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Sein e-Maritime.

Une tenue de gendarme dans sa voiture

Dans le véhicule abandonné, les enquêteurs découvrent plusieurs éléments particulièrement troublants : une tenue complète de gendarme, une carte professionnelle dérobée à un véritable militaire de la gendarmerie, ainsi qu’une réplique d’arme de poing.

L’homme est finalement interpellé le 11 mars à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Placé en garde à vue, il a reconnu les faits.

Jugé par le tribunal de Rouen le 13 mars, il a été condamné à huit mois de prison pour cette affaire, auxquels s’ajoutent huit mois de sursis révoqué, soit 16 mois de détention ferme. Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt immédiat ainsi que la confiscation définitive du véhicule.



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