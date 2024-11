Feu de plancher dans un immeuble en rénovation à Dieppe : cinq personnes évacuées, pas de blessé

Les soldats du feu ont été mobilisés ce jeudi matin, peu avant 11 heures, dans la rue du 19 Août 1942 à Dieppe (Seine-Maritime). À l’origine de leur intervention, un début d’incendie dans le plancher bois situé au niveau du premier et deuxième étage d’un immeuble de six étages en cours de rénovation.



Treize sapeurs-pompiers avec quatre engins ont circonscrit le sinistre a l’aide d’un seau pompe, avant de procéder au dégarnissage des parties brûlées et de s’assurer que tout risque de reprise du feu était écartée.



Cinq personnes, présentes dans l’immeuble, ont évacué d’elles-mêmes les lieux. Aucune n’a été blessée.