Fécamp : ivre et sans permis, il abandonne sa voiture au milieu de la route après un accident

Lundi 11 septembre, vers 8 heures, l'attention des policiers de Fécamp (Seine-Maritime) en patrouille rue Victor-Jourdan a été attirée par une Renault Mégane immobilisée au milieu de la chaussée. Les feux de détresse étaient allumés et la carrosserie était endommagée. En l'absence du conducteur, le véhicule a été immédiatement enlevé par le garage de permanence.



Les policiers ont eu le fin mot de l'histoire une trentaine de minutes plus tard. Un homme s'est présenté au commissariat et a déclaré que la voiture était la sienne et qu'il l'avait abandonnée sur la voie publique après un accident en voulant doubler une trottinette.