Fausse alerte à la bombe dans un collège de Fécamp : l'auteur, âgé de 13 ans, démasqué par la police

Il est âgé de 13 ans. À deux reprises, les 12 et 22 février dernier, ce jeune garçon, domicilié à Fécamp (Seine-Maritime), qui vient d'être interpellé, avait proféré des menaces d'attentat visant le collège privé de la Providence, à Fécamp.



Le lundi 12 février, en début d’après-midi, l'établissement scolaire avait reçu un message sur une boîte mail professionnelle du collège, situé rue de l’Inondation.



Les 650 élèves, les enseignants et le personnel avaient dû être évacués, le temps pour les services de police de procéder à une levée de doute dans les salles de classe et autres locaux. Tout le monde avait pu réintégrer les lieux à l'issue de la levée du périmètre de sécurité.