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FLASH INFO - Circulation rétablie sur les ponts après l’épisode venteux de ce matin en Seine-Maritime



Mercredi 25 Mars 2026 - 14:48



Depuis 5 heures ce mercredi 25 mars, les piétons et deux-roues avaient interdiction d'emprunter les ponts de Normandie et de Tancarville ainsi que le viaduc du Grand Canal. La mesure a été levée en début d'après-midi.



Document : préfecture de Seine-Maritime/X
Document : préfecture de Seine-Maritime/X
Les restrictions imposées aux piétons et aux deux-roues sur plusieurs grands ouvrages de Seine-Maritime ont été levées ce mercredi. En cause, un épisode de vents violents lié à des orages qui avait conduit le préfet du département à limiter l’accès dès le début de matinée.

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Depuis, les conditions météorologiques se sont améliorées, permettant un retour à la normale sur ces axes stratégiques.

Retour à la normale

La préfecture annonce la fin des interdictions de circulation sur le pont de Normandie, le viaduc du Grand Canal et le pont de Tancarville.

Piétons et usagers de deux-roues peuvent désormais emprunter à nouveau ces infrastructures sans restriction. Aucune mesure particulière n’est maintenue à ce stade.



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