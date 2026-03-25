FLASH INFO - Circulation rétablie sur les ponts après l’épisode venteux de ce matin en Seine-Maritime

Depuis 5 heures ce mercredi 25 mars, les piétons et deux-roues avaient interdiction d'emprunter les ponts de Normandie et de Tancarville ainsi que le viaduc du Grand Canal. La mesure a été levée en début d'après-midi.