FLASH INFO - Circulation rétablie sur les ponts après l’épisode venteux de ce matin en Seine-Maritime

Les restrictions imposées aux piétons et aux deux-roues sur plusieurs grands ouvrages de Seine-Maritime ont été levées ce mercredi. En cause, un épisode de vents violents lié à des orages qui avait conduit le préfet du département à limiter l’accès dès le début de matinée.
A lire aussi
Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire
Depuis, les conditions météorologiques se sont améliorées, permettant un retour à la normale sur ces axes stratégiques.
A lire aussi
Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire
Depuis, les conditions météorologiques se sont améliorées, permettant un retour à la normale sur ces axes stratégiques.
Retour à la normale
La préfecture annonce la fin des interdictions de circulation sur le pont de Normandie, le viaduc du Grand Canal et le pont de Tancarville.
Piétons et usagers de deux-roues peuvent désormais emprunter à nouveau ces infrastructures sans restriction. Aucune mesure particulière n’est maintenue à ce stade.
Piétons et usagers de deux-roues peuvent désormais emprunter à nouveau ces infrastructures sans restriction. Aucune mesure particulière n’est maintenue à ce stade.