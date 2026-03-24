Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire

Le préfet de la Seine-Maritime a annoncé ce mardi soir l’interdiction de circulation à compter du mercredi 25 mars 2026 à 5 heures sur le pont de Normandie, le pont de Tancarville et le viaduc du Grand Canal. Sont concernés les piétons ainsi que les usagers de deux-roues, particulièrement exposés aux rafales de vent et aux orages.
Ces infrastructures, situées en zone ouverte et exposée, sont régulièrement soumises à des restrictions lors d’épisodes venteux intenses.
La préfecture évoque un risque accru lié aux vents forts et aux orages, susceptibles de compromettre la sécurité des usagers les plus vulnérables.
La préfecture évoque un risque accru lié aux vents forts et aux orages, susceptibles de compromettre la sécurité des usagers les plus vulnérables.
Des exceptions pour les services essentiels
Les véhicules des services de secours, des forces de l’ordre et des gestionnaires de réseau restent autorisés à circuler malgré ces restrictions.
Aucune durée précise de la mesure n’a été communiquée à ce stade. Les usagers sont invités à suivre l’évolution de la situation météorologique et les consignes des autorités avant tout déplacement.
Aucune durée précise de la mesure n’a été communiquée à ce stade. Les usagers sont invités à suivre l’évolution de la situation météorologique et les consignes des autorités avant tout déplacement.
🟡Météo-France place la #seinemaritime en vigilance jaune ce mercredi 25 mars pour un risque de:— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 24, 2026
-vent violent dès 00h,
-orages de 13h à 23h.
➡️À l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent. Abritez-vous hors des zones… pic.twitter.com/PGACD8ZZ9D