Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire

À partir de ce mercredi matin, plusieurs ouvrages majeurs de l’estuaire de la Seine seront temporairement fermés aux piétons et aux deux-roues. Une mesure de sécurité décidée en raison d’un épisode météorologique annoncé comme potentiellement dangereux.