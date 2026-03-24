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Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire



Mardi 24 Mars 2026 - 21:29



À partir de ce mercredi matin, plusieurs ouvrages majeurs de l’estuaire de la Seine seront temporairement fermés aux piétons et aux deux-roues. Une mesure de sécurité décidée en raison d’un épisode météorologique annoncé comme potentiellement dangereux.



Le pont de Normandie - Illustration
Le pont de Normandie - Illustration
Le préfet de la Seine-Maritime a annoncé ce mardi soir l’interdiction de circulation à compter du mercredi 25 mars 2026 à 5 heures sur le pont de Normandie, le pont de Tancarville et le viaduc du Grand Canal. Sont concernés les piétons ainsi que les usagers de deux-roues, particulièrement exposés aux rafales de vent et aux orages.

Ces infrastructures, situées en zone ouverte et exposée, sont régulièrement soumises à des restrictions lors d’épisodes venteux intenses.

La préfecture évoque un risque accru lié aux vents forts et aux orages, susceptibles de compromettre la sécurité des usagers les plus vulnérables.

Des exceptions pour les services essentiels

Les véhicules des services de secours, des forces de l’ordre et des gestionnaires de réseau restent autorisés à circuler malgré ces restrictions.

Aucune durée précise de la mesure n’a été communiquée à ce stade. Les usagers sont invités à suivre l’évolution de la situation météorologique et les consignes des autorités avant tout déplacement.




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