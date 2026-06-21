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FLASH INFO - Canicule : les infos à connaître en temps réel


Canicule en Normandie : suivez en direct les mesures, fermetures, perturbations et recommandations liées à cet épisode exceptionnel de fortes chaleurs.


Dimanche 21 Juin 2026 - 13:37



Attention à la déshydratation - illustration Adobe Stock
Attention à la déshydratation - illustration Adobe Stock
Restrictions préfectorales, transports, écoles, santé : retrouvez ici toutes les informations actualisées au fil de la journée.

• ♨️ Canicule : en raison des fortes chaleurs attendues ce lundi 22 juin, les déchetteries de Crosville-la-Vieille et Hondouville, dans l'Eure, seront exceptionnellement fermées afin de garantir la sécurité et le bien-être des agents et des usagers.
Le service Prévention et Gestion des déchets remercie les habitants de leur compréhension. 

• 🤐 En raison des fortes chaleurs, la Mairie de Gaillon (Eure) fermera ce lundi 22 juin à 15 heures.

• ☀️ Météo-France maintient la Seine-Maritime en vigilance orange canicule pour toute la journée du mardi 23 juin.
Les fortes chaleurs se poursuivent avec des températures élevées en journée et des nuit qui restent particulièrement chaudes

• 🔴 Désormais, les cinq  départements normands sont placés en vigilance orange canicule. L’Orne sera placée en vigilance rouge, à partir de lundi 22 juin à 12h, en raison de l’intensification de l’épisode caniculaire, indique ce dimanche soir la préfecture de région. 

• 🟠 L’Eure placée en vigilance orange canicule à partir de ce dimanche midi. Les températures pourraient atteindre localement 38 à 41°C.

• 🚫 Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique dans l’Eure jusqu’au lundi 22 juin à 6 heures.

• 🏃 Manifestations sportives interdites dans l’Eure ce dimanche en raison des fortes chaleurs.

• 🎵 Fête de la musique sous haute surveillance : les autorités appellent à limiter la consommation d’alcool et à s’hydrater régulièrement.

• 🏫 Fermetures d’écoles et accueils aménagés annoncés dans plusieurs communes de l’Eure pour lundi et mardi.

• 🌡️ Météo-France annonce un épisode caniculaire durable et intense avec une nouvelle hausse des températures dès dimanche.  

A SAVOIR  - Gaillon : les écoles fermées mardi et jeudi en raison de la canicule

Face à l’épisode de fortes chaleurs, la Ville de Gaillon annonce la fermeture de l’ensemble des écoles mardi 23 juin et jeudi 25 juin.

Un service minimum exceptionnel sera toutefois assuré à l’école des Tourterelles pour les familles ne disposant d’aucune solution de garde. L’accueil se fera uniquement sur inscription préalable, avant 18 heures, par courriel à l’adresse : cantine@ville-gaillon.fr.

Les enfants accueillis devront apporter leur pique-nique. La municipalité demande également aux parents de signaler toute situation particulière liée à un PAI ou à l’asthme lors de l’inscription.

FLASH INFO - Canicule : les infos à connaître en temps réel
• 🚆 SNCF recommande de reporter les déplacements non indispensables pour les personnes les plus fragiles et d’emporter de l’eau avant tout voyage.

• 🚰 Les préfectures multiplient les messages de prévention : hydratation régulière, limitation des activités physiques et vigilance envers les personnes âgées.

• 🟠 La Seine-Maritime est également placée en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi. Les services de l’État sont mobilisés face à un épisode comparable à ceux de 2003 ou 2019.

• 🏥 Les plans canicule sont activés dans les établissements de santé, Ehpad et collectivités de Normandie.

• 🔥 Plusieurs événements sportifs et festifs sont annulés ou adaptés en Normandie en raison des températures attendues.

• 📞 En cas de malaise lié à la chaleur, composez immédiatement le 15.

Tags : Canicule, Eure, Gaillon, Normandie, Seine-Maritime

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