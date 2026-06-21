FLASH INFO - Canicule : les infos à connaître en temps réel

Restrictions préfectorales, transports, écoles, santé : retrouvez ici toutes les informations actualisées au fil de la journée.



• ♨️ Canicule : en raison des fortes chaleurs attendues ce lundi 22 juin, les déchetteries de Crosville-la-Vieille et Hondouville, dans l'Eure, seront exceptionnellement fermées afin de garantir la sécurité et le bien-être des agents et des usagers.

Le service Prévention et Gestion des déchets remercie les habitants de leur compréhension.



• 🤐 En raison des fortes chaleurs, la Mairie de Gaillon (Eure) fermera ce lundi 22 juin à 15 heures.



• ☀️ Météo-France maintient la Seine-Maritime en vigilance orange canicule pour toute la journée du mardi 23 juin.

Les fortes chaleurs se poursuivent avec des températures élevées en journée et des nuit qui restent particulièrement chaudes



• 🔴 Désormais, les cinq départements normands sont placés en vigilance orange canicule. L’Orne sera placée en vigilance rouge, à partir de lundi 22 juin à 12h, en raison de l’intensification de l’épisode caniculaire, indique ce dimanche soir la préfecture de région.



• 🟠 L’Eure placée en vigilance orange canicule à partir de ce dimanche midi. Les températures pourraient atteindre localement 38 à 41°C.



• 🚫 Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique dans l’Eure jusqu’au lundi 22 juin à 6 heures.



• 🏃 Manifestations sportives interdites dans l’Eure ce dimanche en raison des fortes chaleurs.



• 🎵 Fête de la musique sous haute surveillance : les autorités appellent à limiter la consommation d’alcool et à s’hydrater régulièrement.



• 🏫 Fermetures d’écoles et accueils aménagés annoncés dans plusieurs communes de l’Eure pour lundi et mardi.



• 🌡️ Météo-France annonce un épisode caniculaire durable et intense avec une nouvelle hausse des températures dès dimanche.