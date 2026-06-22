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Le Havre : ivre, il frappe le rétroviseur d’une voiture de police puis insulte les agents

SEINE-MARITIME


Un homme de 24 ans a été interpellé au Havre après avoir dégradé un véhicule de police et outragé un gardien de la paix. Son alcoolémie dépassait les 2 grammes par litre de sang.




L'individu alcoolisé a frappé volontairement sur le véhicule de police - Illustration © Adobe Stock
L'individu alcoolisé a frappé volontairement sur le véhicule de police - Illustration © Adobe Stock
Un équipage du commissariat du Havre a été pris pour cible au petit matin. Vers 5h35, ce lundi, un homme s’est dirigé délibérément vers un véhicule de police avant de porter un violent coup sur le rétroviseur avant gauche, qui a pivoté sous l’impact.

Les policiers sont alors intervenus pour contrôler l’individu. Selon les éléments communiqués, l’homme, âgé de 24 ans, présentait les signes caractéristiques d’une ivresse manifeste. Après vérification de son identité et un rappel à l’ordre, les fonctionnaires ont dans un premier temps décidé de mettre fin à l’intervention.

Cellule de dégrisement

La situation a dégénéré au moment où la patrouille s’apprêtait à repartir. L’homme aurait alors lancé à haute voix une injure particulièrement grossière à l’encontre d’un gardien de la paix.

Il a été interpellé pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradation de bien public. Conduit au commissariat, il a été soumis à l’éthylomètre : le contrôle a révélé un taux d’environ 1 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu plus de 2 g d’alcool par litre de sang.

Le mis en cause a été placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu sous le régime de la garde à vue.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime


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