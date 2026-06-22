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Travaux sur l’A28 dans l’Orne : circulation réduite à une voie près de Gacé jusqu’au 26 juin


Des restrictions de circulation sont mises en place sur l’A28, près de Gacé, jusqu’au 26 juin. Les automobilistes devront circuler sur une seule voie par sens et lever le pied à l’approche du chantier.


Lundi 22 Juin 2026 - 08:41


Travaux sur l’A28 dans l’Orne : circulation réduite à une voie près de Gacé jusqu’au 26 juin
Des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A28, dans le secteur de Gacé (Orne), en raison de travaux de confortement d’un déblai menés par le concessionnaire autoroutier Alis.

Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026, et ce 24 heures sur 24, plusieurs mesures d’exploitation sont mises en place afin de permettre le déroulement du chantier en toute sécurité.

Une seule voie ouverte dans chaque sens

Pendant toute la durée des travaux, la voie de droite sera neutralisée au niveau de la zone concernée. La circulation s’effectuera sur une seule voie dans chaque sens de circulation.

Par ailleurs, la vitesse maximale autorisée sera abaissée à 70 km/h sur l’ensemble de la section en travaux.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance à l’approche du chantier et à respecter la signalisation temporaire mise en place pour garantir la sécurité des usagers comme celle des personnels intervenant sur le site.
 


Tags : A28, circulation, Gacé, Inforoute, Orne, travaux


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