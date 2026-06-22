Travaux sur l’A28 dans l’Orne : circulation réduite à une voie près de Gacé jusqu’au 26 juin

Des restrictions de circulation sont mises en place sur l’A28, près de Gacé, jusqu’au 26 juin. Les automobilistes devront circuler sur une seule voie par sens et lever le pied à l’approche du chantier.