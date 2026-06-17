Un motard de 19 ans tué dans un violent accident sur la RD60 entre Conches et Evreux, dans l’Eure

Illustration © Adobe Stock
Un drame de la route s’est produit mardi peu avant 19 heures sur la RD60, à hauteur de Glisolles, une commune située entre Conches-en-Ouche et Évreux, dans l’Eure. L’accident a impliqué un véhicule de tourisme et deux motos, dans un choc qualifié de « forte cinétique » par les sapeurs-pompiers.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge quatre victimes. Le pilote de l’une des motos, un jeune homme de 19 ans, a été mortellement blessé. Malgré l’intervention du SMUR, son décès a été constaté sur place par le médecin.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge quatre victimes. Le pilote de l’une des motos, un jeune homme de 19 ans, a été mortellement blessé. Malgré l’intervention du SMUR, son décès a été constaté sur place par le médecin.
Une passagère évacuée par hélicoptère vers le CHU de Rouen
Le conducteur de la seconde moto, âgé de 18 ans, a été plus légèrement blessé. Il a été transporté médicalisé vers le centre hospitalier Jean-Louis-Debré, à Évreux.
Sa passagère, une jeune femme de 19 ans, a été grièvement blessée. Son état a nécessité l’intervention de Viking 76, l’hélicoptère du SAMU de Seine-Maritime, afin de l’évacuer en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
La conductrice de la voiture, âgée de 35 ans, a également été blessée. Elle a été transportée en urgence relative vers l’hôpital d’Évreux.
Sa passagère, une jeune femme de 19 ans, a été grièvement blessée. Son état a nécessité l’intervention de Viking 76, l’hélicoptère du SAMU de Seine-Maritime, afin de l’évacuer en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
La conductrice de la voiture, âgée de 35 ans, a également été blessée. Elle a été transportée en urgence relative vers l’hôpital d’Évreux.
La gendarmerie ouvre une enquête
Les parents du jeune motard décédé, présents sur les lieux du drame et fortement choqués, ont eux aussi été pris en charge et transportés pour examen vers une structure médicale à Évreux.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec plusieurs véhicules de secours routier. La gendarmerie a procédé aux constatations sur place. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec plusieurs véhicules de secours routier. La gendarmerie a procédé aux constatations sur place. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.