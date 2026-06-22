Le Havre : un homme soupçonné de proxénétisme placé en détention provisoire

Le proxénète présumé aéré placé en détention en attendant son jugement - illustration Adobe Stock
Dans un communiqué diffusé ce lundi 22 juin, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, indique que le commissariat du Havre a été saisi le 9 juin dernier par la mère d’une jeune majeure préoccupée par la disparition de sa fille.
Selon la magistrate, les premiers éléments recueillis laissaient penser que « cette dernière n’était pas dans son état normal et pouvait se prostituer ».
Selon la magistrate, les premiers éléments recueillis laissaient penser que « cette dernière n’était pas dans son état normal et pouvait se prostituer ».
Deux jeunes femmes concernées
Une enquête de flagrance a alors été ouverte. Les investigations menées sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs auditions ont permis aux enquêteurs de mettre au jour des faits de prostitution concernant deux jeunes femmes au Havre.
D’après le parquet, ces activités auraient été exercées « depuis plusieurs semaines via des annonces postées sur des sites spécialisés » et grâce à la location régulière de logements par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
« Un individu de sexe masculin âgé d’une vingtaine d’années, présumé être le proxénète de ces jeunes filles, était interpellé au sein du Airbnb », précise la procureure de la République.
Le parquet souligne également que « la bonne collaboration entre les services de police et le propriétaire du Airbnb a permis de faciliter l’interpellation ».
D’après le parquet, ces activités auraient été exercées « depuis plusieurs semaines via des annonces postées sur des sites spécialisés » et grâce à la location régulière de logements par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
« Un individu de sexe masculin âgé d’une vingtaine d’années, présumé être le proxénète de ces jeunes filles, était interpellé au sein du Airbnb », précise la procureure de la République.
Le parquet souligne également que « la bonne collaboration entre les services de police et le propriétaire du Airbnb a permis de faciliter l’interpellation ».
Présenté en comparution immédiate
À l’issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré devant le tribunal judiciaire du Havre dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate le vendredi 19 juin.
Toujours selon Soizic Guillaume, l’intéressé « a sollicité un délai pour préparer sa défense et a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement ».
Toujours selon Soizic Guillaume, l’intéressé « a sollicité un délai pour préparer sa défense et a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement ».