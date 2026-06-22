Le Havre : un homme soupçonné de proxénétisme placé en détention provisoire

Une enquête de flagrance a alors été ouverte. Les investigations menées sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs auditions ont permis aux enquêteurs de mettre au jour des faits de prostitution concernant deux jeunes femmes au Havre.



D’après le parquet, ces activités auraient été exercées « depuis plusieurs semaines via des annonces postées sur des sites spécialisés » et grâce à la location régulière de logements par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.



« Un individu de sexe masculin âgé d’une vingtaine d’années, présumé être le proxénète de ces jeunes filles, était interpellé au sein du Airbnb », précise la procureure de la République.



Le parquet souligne également que « la bonne collaboration entre les services de police et le propriétaire du Airbnb a permis de faciliter l’interpellation ».