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Pannes et incendie : la ligne Paris – Le Havre enchaîne les perturbations depuis jeudi


Après un incendie aux abords des voies à Maisons-Laffitte jeudi après-midi, une nouvelle perturbation est venue affecter la circulation des trains ce vendredi matin. Une panne de matériel dans le secteur d’Épône a de nouveau ralenti le trafic entre Paris et la Normandie.


Vendredi 19 Juin 2026 - 08:42


Un feu de végétation en bordure des voies à Maisons-Laffitte est à l’origine des perturbations d’hier - Photo SNCF/X
Un feu de végétation en bordure des voies à Maisons-Laffitte est à l’origine des perturbations d’hier - Photo SNCF/X
La série noire se poursuit sur l’axe ferroviaire Paris – Rouen – Le Havre. Jeudi 18 juin, peu après 15 heures, un incendie s’est déclaré aux abords des voies à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines. Par mesure de sécurité, la circulation des trains a été interrompue dans les deux sens entre Paris-Saint-Lazare et la Normandie, le temps de l’intervention des équipes spécialisées.

La reprise du trafic est finalement intervenue progressivement en fin d’après-midi, vers 17h40, mais de nombreux retards ont continué à affecter les voyageurs sur l’ensemble de la ligne. 

Panne de train ce vendredi matin

À peine les conséquences de cet incident digérées, un nouveau problème est survenu ce vendredi 19 juin. Vers 7h08, SNCF Nomad Train a signalé la panne d’un autre train dans le secteur d’Épône, sur les axes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg.  

Le trafic a alors été perturbé entre Paris et Mantes-la-Jolie dans les deux sens de circulation.  Trois trains ont été supprimés, annonce la SNCF : le 13107 dont « les passagers sont invités à se reporter sur le 13113 », le 13122 et le 13116, respectivement reportés sur  les 13128  et 13120.
 
D'autres ont dû emprunter un itinéraire alternatif, entraînant un allongement du temps de parcours d’environ vingt minutes. La reprise normale du trafic était estimée à 10h15.  

Ces deux incidents successifs illustrent une nouvelle fois la fragilité du tronçon francilien de la ligne normande, où le moindre événement entre Paris et Mantes-la-Jolie peut rapidement provoquer des retards en cascade jusqu’à Rouen, Le Havre, Caen ou Cherbourg.
Pannes et incendie : la ligne Paris – Le Havre enchaîne les perturbations depuis jeudi


Tags : incendie, Le Havre, perturbations, Rouen, SNCF, Yvelines


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