Pannes et incendie : la ligne Paris – Le Havre enchaîne les perturbations depuis jeudi

À peine les conséquences de cet incident digérées, un nouveau problème est survenu ce vendredi 19 juin. Vers 7h08, SNCF Nomad Train a signalé la panne d’un autre train dans le secteur d’Épône, sur les axes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg.



Le trafic a alors été perturbé entre Paris et Mantes-la-Jolie dans les deux sens de circulation. Trois trains ont été supprimés, annonce la SNCF : le 13107 dont « les passagers sont invités à se reporter sur le 13113 », le 13122 et le 13116, respectivement reportés sur les 13128 et 13120.



D'autres ont dû emprunter un itinéraire alternatif, entraînant un allongement du temps de parcours d’environ vingt minutes. La reprise normale du trafic était estimée à 10h15.



Ces deux incidents successifs illustrent une nouvelle fois la fragilité du tronçon francilien de la ligne normande, où le moindre événement entre Paris et Mantes-la-Jolie peut rapidement provoquer des retards en cascade jusqu’à Rouen, Le Havre, Caen ou Cherbourg.