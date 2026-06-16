Tourisme : deux nouveaux parcours pour explorer la vallée d’Eure autrement

Prendre le temps de découvrir les paysages, le patrimoine et les savoir-faire locaux. C’est l’ambition des deux nouveaux parcours touristiques qu’Évreux Portes de Normandie inaugurera le jeudi 25 juin à 14 heures à la mairie de La Couture-Boussey.
Pensés dans l’esprit du « slow tourisme », ces itinéraires s’adressent aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs souhaitant découvrir la vallée d’Eure à un rythme plus apaisé, au plus près de la nature et du patrimoine local.
Pensés dans l’esprit du « slow tourisme », ces itinéraires s’adressent aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs souhaitant découvrir la vallée d’Eure à un rythme plus apaisé, au plus près de la nature et du patrimoine local.
Randonnée entre nature et patrimoine
Le premier parcours, baptisé « Circuit du Puits des Forges », propose une boucle de randonnée de 11 kilomètres accessible au plus grand nombre. Au départ de La Couture-Boussey, le tracé traverse des espaces boisés, des plateaux agricoles et plusieurs secteurs naturels préservés.
Le circuit met également en valeur l’histoire locale à travers différents points d’intérêt patrimoniaux, entre édifices remarquables, légendes du territoire et découverte de la biodiversité.
Le circuit met également en valeur l’histoire locale à travers différents points d’intérêt patrimoniaux, entre édifices remarquables, légendes du territoire et découverte de la biodiversité.
Une expérience sonore au cœur de la vallée
Plus original, le second itinéraire intitulé « La Vallée d’Eure, itinéraire du repos » prend la forme d’un parcours sonore immersif d’environ 30 kilomètres.
Accessible à vélo ou en voiture, il invite les participants à parcourir la vallée d’Eure au fil de six étapes ponctuées de capsules audio. Conçu par le Comptoir des Loisirs, ce dispositif propose une découverte sensible des paysages, de l’histoire et des savoir-faire locaux à travers des récits et des ambiances sonores favorisant l’écoute et la contemplation.
Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie touristique 2025-2027 portée par Évreux Portes de Normandie en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre. L’objectif est de développer une offre touristique durable et accessible, tout en valorisant les richesses du territoire et en soutenant l’économie locale.
L’inauguration est ouverte au public jeudi 25 juin à 14 heures à la mairie de La Couture-Boussey.
Accessible à vélo ou en voiture, il invite les participants à parcourir la vallée d’Eure au fil de six étapes ponctuées de capsules audio. Conçu par le Comptoir des Loisirs, ce dispositif propose une découverte sensible des paysages, de l’histoire et des savoir-faire locaux à travers des récits et des ambiances sonores favorisant l’écoute et la contemplation.
Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie touristique 2025-2027 portée par Évreux Portes de Normandie en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre. L’objectif est de développer une offre touristique durable et accessible, tout en valorisant les richesses du territoire et en soutenant l’économie locale.
L’inauguration est ouverte au public jeudi 25 juin à 14 heures à la mairie de La Couture-Boussey.