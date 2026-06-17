Un enfant de six ans meurt noyé à la piscine de Conches-en-Ouche

Tous les moyens de réanimation ont été engagés sur place pour tenter de sauver l’enfant. Malgré les efforts des secours et de l’équipe médicale, son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.



Selon les premiers éléments, le garçon était venu à la piscine avec d’autres écoliers de Ferrières-Haut-Clocher, une commune voisine, dans le cadre d’une sortie scolaire.



Une cellule médico-psychologique a immédiatement été mise en place par le SAMU afin d’accompagner les enfants et les adultes présents au moment du drame. Les circonstances exactes de la noyade restent à préciser. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Conches-en-Ouche.