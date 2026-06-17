Connectez-vous S'inscrire

Un enfant de six ans meurt noyé à la piscine de Conches-en-Ouche


Mercredi 17 Juin 2026 - 08:09

Un petit garçon de six ans est décédé ce mardi après-midi après une noyade survenue à la piscine Alexis-Hanquinquant, à Conches-en-Ouche, dans l’Eure. L’enfant participait à une sortie scolaire.




Le décès du petit garçon a été déclaré par le médecin du SMUR - Illustration © infonormandie
Le décès du petit garçon a été déclaré par le médecin du SMUR - Illustration © infonormandie
Un drame s’est produit ce mardi 16 juin à la piscine intercommunale Alexis-Hanquinquant de Conches-en-Ouche, dans l’Eure. Un enfant âgé de six ans a succombé après une noyade survenue alors qu’il se trouvait dans l’établissement aquatique.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure et une équipe du SMUR ont été mobilisés à 15h21. À leur arrivée, les secours ont pris en charge le petit garçon, qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.

Un écolier de Ferrières-Haut-Clocher

Tous les moyens de réanimation ont été engagés sur place pour tenter de sauver l’enfant. Malgré les efforts des secours et de l’équipe médicale, son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.

Selon les premiers éléments, le garçon était venu à la piscine avec d’autres écoliers de Ferrières-Haut-Clocher, une commune voisine, dans le cadre d’une sortie scolaire.

Une cellule médico-psychologique a immédiatement été mise en place par le SAMU afin d’accompagner les enfants et les adultes présents au moment du drame. Les circonstances exactes de la noyade restent à préciser. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Conches-en-Ouche. 



 



Suivre Infonormandie sur WhatsApp
FIL INFO

Un enfant de six ans meurt noyé à la piscine de Conches-en-Ouche

17/06/2026

Fortes chaleurs : les déchèteries adaptent leurs horaires dans l’Eure

16/06/2026

Conches-en-Ouche : un feu d’appartement se propage par les balcons, dix habitants évacués

16/06/2026

Première bronchoscopie robotisée au CHU de Rouen : une avancée majeure contre le cancer du poumon

16/06/2026

Un marin-pêcheur évacué par hélicoptère au large de la Seine-Maritime

16/06/2026
AUDIO