Un enfant de six ans meurt noyé à la piscine de Conches-en-Ouche

Un drame s’est produit ce mardi 16 juin à la piscine intercommunale Alexis-Hanquinquant de Conches-en-Ouche, dans l’Eure. Un enfant âgé de six ans a succombé après une noyade survenue alors qu’il se trouvait dans l’établissement aquatique.
Les sapeurs-pompiers de l’Eure et une équipe du SMUR ont été mobilisés à 15h21. À leur arrivée, les secours ont pris en charge le petit garçon, qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.
Les sapeurs-pompiers de l’Eure et une équipe du SMUR ont été mobilisés à 15h21. À leur arrivée, les secours ont pris en charge le petit garçon, qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.
Un écolier de Ferrières-Haut-Clocher
Tous les moyens de réanimation ont été engagés sur place pour tenter de sauver l’enfant. Malgré les efforts des secours et de l’équipe médicale, son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.
Selon les premiers éléments, le garçon était venu à la piscine avec d’autres écoliers de Ferrières-Haut-Clocher, une commune voisine, dans le cadre d’une sortie scolaire.
Une cellule médico-psychologique a immédiatement été mise en place par le SAMU afin d’accompagner les enfants et les adultes présents au moment du drame. Les circonstances exactes de la noyade restent à préciser. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Conches-en-Ouche.
Selon les premiers éléments, le garçon était venu à la piscine avec d’autres écoliers de Ferrières-Haut-Clocher, une commune voisine, dans le cadre d’une sortie scolaire.
Une cellule médico-psychologique a immédiatement été mise en place par le SAMU afin d’accompagner les enfants et les adultes présents au moment du drame. Les circonstances exactes de la noyade restent à préciser. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Conches-en-Ouche.