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Sotteville-lès-Rouen : il conduisait avec un permis annulé depuis plus de 15 ans !

SEINE-MARITIME


Un homme de 37 ans a été intercepté dimanche matin lors d’un contrôle d’alcoolémie dansx la métropole de Rouen. Il a reconnu ne plus avoir de permis de conduire depuis 2011.


Lundi 22 Juin 2026 - 11:22


Son permis était annulé depuis 2011 ! Illustration © Adobe Stock
Son permis était annulé depuis 2011 ! Illustration © Adobe Stock
Dimanche vers 2h30, au rond-point des Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen, lors d'un contrôle d’alcoolémie mis en place sur instruction du parquet, les policiers rouennais ont intercepté une Renault Clio blanche.

Le conducteur, un homme de 37 ans, a été invité à présenter les documents du véhicule. Il a alors spontanément reconnu auprès des fonctionnaires qu’il ne possédait plus de permis de conduire depuis plusieurs années.

Une annulation vieille de plus de quinze ans

La consultation du fichier national des permis de conduire a confirmé que son permis faisait l’objet d’une annulation administrative depuis le 11 avril 2011, soit depuis plus de quinze ans.

La Renault Clio, assurée, appartenait à un tiers. Le conducteur a fait l'objet d'une procédure pour conduite malgré annulation du permis.


Tags : faits divers, permis de conduire, police, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen


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