Conches-en-Ouche : un feu d’appartement se propage par les balcons, dix habitants évacués

L'action des sapeurs-pompiers et les moyens déployés ont permis de limiter les dégâts - Illustration © infonormandie
Un violent feu d’appartement a mobilisé les sapeurs-pompiers de l’Eure ce mardi après-midi à Conches-en-Ouche. Le départ de feu a été signalé vers 16 h 40 au quatrième et dernier étage d’un immeuble d’habitation situé au 14, rue Jacques-Villon.
À leur arrivée, les secours ont établi un périmètre de sécurité avant d’effectuer des reconnaissances dans le bâtiment. Ils se sont rapidement assurés qu’aucune victime ne se trouvait dans l’appartement concerné ni dans les logements voisins.
À leur arrivée, les secours ont établi un périmètre de sécurité avant d’effectuer des reconnaissances dans le bâtiment. Ils se sont rapidement assurés qu’aucune victime ne se trouvait dans l’appartement concerné ni dans les logements voisins.
Le feu s’est propagé par les balcons
L’incendie s’est toutefois propagé par le balcon à deux autres appartements : l’un situé à l’étage supérieur, l’autre à l’étage inférieur. Deux lances, dont une déployée depuis une échelle aérienne, ont été mises en œuvre pour contenir les flammes.
L’action des sapeurs-pompiers a permis de limiter la propagation et de circonscrire le sinistre. Dix personnes ont été évacuées de l’immeuble par précaution. Elles devaient être relogées dans leur famille.
Aucun blessé n’est à déplorer. Une adolescente de 14 ans a été examinée sur place par les secours, mais son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.
L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers, ainsi que des équipes d’Enedis et de GRDF, la gendarmerie et un adjoint au maire. L’origine du départ de feu n’a pas été précisée.
Aucun blessé n’est à déplorer. Une adolescente de 14 ans a été examinée sur place par les secours, mais son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.
L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers, ainsi que des équipes d’Enedis et de GRDF, la gendarmerie et un adjoint au maire. L’origine du départ de feu n’a pas été précisée.