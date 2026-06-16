Conches-en-Ouche : un feu d’appartement se propage par les balcons, dix habitants évacués

L’action des sapeurs-pompiers a permis de limiter la propagation et de circonscrire le sinistre. Dix personnes ont été évacuées de l’immeuble par précaution. Elles devaient être relogées dans leur famille.



Aucun blessé n’est à déplorer. Une adolescente de 14 ans a été examinée sur place par les secours, mais son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.



L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers, ainsi que des équipes d’Enedis et de GRDF, la gendarmerie et un adjoint au maire. L’origine du départ de feu n’a pas été précisée.