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FLASH INFO - Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : circulation coupée vers la rive droite


Samedi 18 Avril 2026 - 00:08

Un motard a perdu la vie ce vendredi soir dans un accident sur le pont Flaubert, à Rouen, provoquant la fermeture complète de l’axe vers la rive droite.




FLASH INFO - Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : circulation coupée vers la rive droite
Un accident mortel impliquant une moto a entraîné la fermeture complète du pont Flaubert, à Rouen, dans la nuit de vendredi à samedi. L’axe est coupé dans le sens rive gauche vers rive droite (sud-nord), selon un communiqué de Bison Futé.

La coupure concerne la RN1338 entre les points kilométriques 8+500 et 9+400, soit environ un kilomètre. Tous les véhicules sont concernés.

Fermeture depuis 23h15

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest précise que la circulation est interrompue depuis 23h15 à la suite de cet accident survenu sur l’ouvrage reliant les deux rives de la Seine. La durée de fermeture reste indéterminée.

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à privilégier d’autres itinéraires pour traverser l’agglomération rouennaise.

Plus d’infos à venir 

​Autre accident signalé sur l’A150

Un second accident matériel a également été signalé sur l’A150, dans le sens Rouen vers Barentin, à hauteur de Canteleu (PR 2+200). Il implique une voiture légère et un fourgon. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué à ce stade sur les conséquences en matière de circulation.



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