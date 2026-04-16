En infraction, l'automobiliste refuse d’obtempérer et provoque un accident au Havre

Dans la nuit du 15 au 16 avril, vers 1h30, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle au niveau du tunnel Jenner, au Havre, en direction de la rue de Verdun, lorsqu’elles ont tenté d'intercepter un véhicule. Le conducteur a alors refusé d’obtempérer. Les policiers ont fait usage d’un dispositif stop-stick, permettant de crever l’un des pneus. Malgré cela, le véhicule a poursuivi sa route avant d’être pris en charge par d’autres équipages de police.



Quelques instants plus tard, d'autres policiers ont été informés par le centre de supervision urbain de la ville du Havre qu’un véhicule venait d’être impliqué dans un accident place de Grainville, après avoir violemment percuté un panneau publicitaire.



Sur place, les policiers constatent que le véhicule est abandonné. Des recherches sont immédiatement engagées dans le secteur. Grâce au signalement transmis, un individu correspondant à la description est rapidement localisé.