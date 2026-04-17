Seine-Maritime : une mise en examen dans un meurtre resté non élucidé depuis 2012

À l’époque, le corps partiellement calciné de la victime avait été retrouvé sur les lieux. L’autopsie avait conclu à un décès par asphyxie et établi que l’incendie du haut du corps était intervenu après la mort, à l’aide de carburant. Malgré plusieurs gardes à vue dans l’entourage et parmi les clients de la victime, l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’auteur du crime. Une ordonnance de non-lieu avait été rendue en novembre 2015.



L’affaire a été reprise en juillet 2023 par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. Les investigations ont alors été confiées à la section de recherches de Rouen, avec l’appui de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale.