Évreux : le chauffard ivre et sans permis provoque un accident et s’enfuit à pied

Le conducteur a alors fait semblant de s’arrêter mais au moment où les policiers se sont approchés pour le contrôler, il est reparti à vive allure. Prenant la fuite en direction de l’avenue du Maréchal-Foch, il s’est engagé ensuite rue de la Scierie et rue de la Rochette (la rue de l’hôtel de police).



Lors de son périple, poursuivi par les forces de l’ordre, il a fini par percuter un Renault Kadjar dans un carrefour près avoir grillé un second feu rouge. Le chauffard a alors abandonné sa voiture accidentée sur place et s’est enfui à pied. Il a finalement été retrouvé dans une cour d’immeuble où il s’était réfugié.