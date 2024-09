Evreux. Énervé, il insulte et menace les policiers venus sécuriser les sapeurs-pompiers

Un Ébroïcien de 40 ans devait être jugé hier en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire d'Évreux (Eure). Il comparaissait pour des outrages et menaces envers vers des policiers, des faits qui ont eu lieu dimanche.



L'homme avait été pris en charge et transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital en raison d'une blessure à une main suite semble-t-il à une dispute avec sa concubine. Particulièrement excité et très agressif, selon une source policière, les sapeurs-pompiers avaient alors sollicité l'intervention des forces de l'ordre par précaution. Mais quand les fonctionnaires de la brigade anticriminalité sont arrivés sur place, ils ont été littéralement insultés et menacés.



Le quadragénaire a finalement été interpellé par un équipage de police secours lundi matin vers 10 heures à sa sortie de l'hôpital et placé en garde à vue pour répondre des faits de la veille.