Eure : un enfant de 2 ans grièvement blessé dans un face-à-face sur la RD 840

Un accident impliquant deux voitures a fait quatre blessés, ce vendredi matin, à hauteur de Sainte-Marie-d’Attez, entre Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et Conches-en-Ouche. Un bébé de deux ans a été héliporté vers le CHU de Rouen.