Eure : début d’incendie dans les combles d’une maison à Boisset-les-Prévanches, aucun blessé

Une maison de style longère a été endommagé par un début d’incendie qui s’est déclaré lundi 18 janvier vers 13h45, rue des Garennes a Boisset-les-Prévanches, près de Pacy-sur-Eure.



Le feu est parti dans les combles, s’attaquant à la charpente et à l’isolation sous toiture, détruisant environ 15 m2, precise-t-on au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Aucune victime n’est à déplorer.



Le feu éteint, et après reconnaissance, les sapeurs-pompiers de Saint-André-de-l’Eure et d’Évreux ont procédé au bâchage dès la toiture dans l’attente de sa remise en état.



L’origine de l’incendie est inconnue.