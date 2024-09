Eure. Une femme de 60 ans gravement blessée par la chute d'un arbre à Évreux

Une femme âgée de 60 ans a été grièvement blessée suite à la chute d'un arbre à Évreux. L'accident s'est produit ce jeudi 26 septembre vers 19h15 rue Pierre Semard, alors que des conditions météorologiques difficiles frappent actuellement la Normandie avec des vents violents.



L'arbre, mesurant près d'un mètre de diamètre, est tombé soudainement et a emporté la sexagénaire dans sa chute. Des témoins de la scène ont rapidement réagi en dégageant la piétonne afin de lui porter secours, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est intervenue pour médicaliser la victime sur place. En raison de ses blessures graves, elle a été transportée en urgence absolue au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour recevoir des soins appropriés.