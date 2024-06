Eure. Piégée dans sa voiture, la conductrice est transportée en urgence absolue à l'hôpital d'Evreux

Dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-André, Pacy-sur-Eure et d'Ezy-sur-Eure ont été dépêchés sur place. Ils ont pris en charge deux victimes, dont une femme de 74 ans piégée dans sa voiture. Grièvement blessée, elle a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Évreux, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



L'autre conducteur, un homme de 30 ans, a été blessé également et conduit, en urgence relative, vers le même hôpital.



La RD53, qui relie Saint-André et Coudres, a été coupée à la circulation et une déviation a été mise en place par la gendarmerie le temps de l'intervention.