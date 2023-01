Eure. Neuf bus détruits pas un incendie sur le parking de la société Kéolis à Evreux

Les services de police sont intervenus immédiatement pour procéder aux constatations et aux premières investigations de police technique et scientifique.Lire aussi ► Encore 58 voitures calcinées : Peugeot et Citroën visés par des incendies criminels à Evreux Cet incendie, dont l'origine criminelle est privilégiée, n'est pas sans rappeler les incendies dont ont été victimes trois concessionnaires automobiles de l'agglomération d'Evreux, au cours de la nuit du Nouvel an et des 2 au 3 janvier. Une centaine de véhicules neufs et d'occasions ont été entièrement détruits ou endommagés par le feu sur des parkings des concessions Peugeot à Caër-Normanville, Citroën et Toyota. Le ou les auteurs n'ont pas été identifiés à ce jour.Lire aussi ► Incendies criminels à Evreux : le préfet renforce la sécurité autour des concessions automobiles