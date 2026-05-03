Collision sur l’A13 : cinq personnes impliquées, une femme légèrement blessée

Un accident de la circulation s’est produit en fin de matinée sur l’autoroute A13, dans le sens Caen vers Paris, à hauteur du point kilométrique 110 en Seine-Maritime. Deux véhicules légers sont entrés en collision, l’un percutant l’autre par l’arrière dans des circonstances qui restent à établir.



Les cinq occupants des véhicules étaient déjà sortis à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ils ont été pris en charge et fait l’objet d’un bilan sur place.