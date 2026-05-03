Collision sur l’A13 : cinq personnes impliquées, une femme légèrement blessée

Un accident de la circulation s’est produit en fin de matinée sur l’autoroute A13, dans le sens Caen vers Paris, à hauteur du point kilométrique 110 en Seine-Maritime. Deux véhicules légers sont entrés en collision, l’un percutant l’autre par l’arrière dans des circonstances qui restent à établir.
Les cinq occupants des véhicules étaient déjà sortis à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ils ont été pris en charge et fait l’objet d’un bilan sur place.
Les cinq occupants des véhicules étaient déjà sortis à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ils ont été pris en charge et fait l’objet d’un bilan sur place.
Une femme en urgence relative
Le bilan définitif fait état de quatre personnes indemnes. Une femme âgée de 30 ans, blessée, a été classée en urgence relative.
La circulation est restée fluide durant toute la durée de l’intervention, les véhicules pouvant circuler sur les voies restées ouvertes.
Au total, sept sapeurs-pompiers mobilisés avec trois engins sont intervenus, aux côtés des forces de l’ordre et des agents de la SAPN qui ont procédé à un balisage de sécurité.
La circulation est restée fluide durant toute la durée de l’intervention, les véhicules pouvant circuler sur les voies restées ouvertes.
Au total, sept sapeurs-pompiers mobilisés avec trois engins sont intervenus, aux côtés des forces de l’ordre et des agents de la SAPN qui ont procédé à un balisage de sécurité.