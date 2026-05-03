Connectez-vous S'inscrire

Collision sur l’A13 : cinq personnes impliquées, une femme légèrement blessée

SEINE-MARITIME


Dimanche 3 Mai 2026 - 13:29




Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un accident de la circulation s’est produit en fin de matinée sur l’autoroute A13, dans le sens Caen vers Paris, à hauteur du point kilométrique 110 en Seine-Maritime. Deux véhicules légers sont entrés en collision, l’un percutant l’autre par l’arrière dans des circonstances qui restent à établir.

Les cinq occupants des véhicules étaient déjà sortis à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ils ont été pris en charge et fait l’objet d’un bilan sur place. 

Une femme en urgence relative

Le bilan définitif fait état de quatre personnes indemnes. Une femme âgée de 30 ans, blessée, a été classée en urgence relative.

La circulation est restée fluide durant toute la durée de l’intervention, les véhicules pouvant circuler sur les voies restées ouvertes.

Au total, sept sapeurs-pompiers mobilisés avec trois engins sont intervenus, aux côtés des forces de l’ordre et des agents de la SAPN qui ont procédé à un balisage de sécurité.
 



FIL INFO

Collision sur l’A13 : cinq personnes impliquées, une femme légèrement blessée

03/05/2026

Disparition inquiétante près de Falaise : l’adolescente de 12 ans retrouvée saine et sauve

02/05/2026

Bezu-Saint-Éloi : un adolescent grièvement blessé après une collision entre une voiture et un quad

02/05/2026

Grave accident de quad à Saint-Valery-en-Caux : deux personnes en urgence absolue

01/05/2026

Un feu de matériaux maîtrisé dans une entreprise à Villers-Écalles

01/05/2026
AUDIO