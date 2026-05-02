Disparition inquiétante près de Falaise : l’adolescente de 12 ans retrouvée saine et sauve

La mobilisation, largement relayée sur les réseaux sociaux, a permis de retrouver Samalhya, 12 ans, portée disparue dans le secteur de Falaise. La gendarmerie a annoncé ce samedi 2 mai dans la matinée la fin de l’appel à témoins, confirmant que la jeune fille a été retrouvée « saine et sauve ».
La disparition, jugée inquiétante, remontait à la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai. L’adolescente n’avait plus donné de nouvelles après avoir été vue pour la dernière fois à Vignats, une commune située à proximité de Falaise, dans le Calvados.
La disparition, jugée inquiétante, remontait à la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai. L’adolescente n’avait plus donné de nouvelles après avoir été vue pour la dernière fois à Vignats, une commune située à proximité de Falaise, dans le Calvados.
Plusieurs éléments avaient conduit les enquêteurs à diffuser un appel à témoins. La jeune fille était partie avec des effets personnels inhabituels, notamment deux sacs à dos et une housse de couette. Surtout, elle ne disposait ni de téléphone portable ni de moyen de paiement, compliquant sa localisation.
Les gendarmes avaient également indiqué qu’elle pouvait se déplacer à l’aide d’une trottinette beige.
Les circonstances exactes de cette disparition n’ont pas été précisées à ce stade.
Les gendarmes avaient également indiqué qu’elle pouvait se déplacer à l’aide d’une trottinette beige.
Les circonstances exactes de cette disparition n’ont pas été précisées à ce stade.