Disparition inquiétante près de Falaise : l’adolescente de 12 ans retrouvée saine et sauve

La mobilisation, largement relayée sur les réseaux sociaux, a permis de retrouver Samalhya, 12 ans, portée disparue dans le secteur de Falaise. La gendarmerie a annoncé ce samedi 2 mai dans la matinée la fin de l’appel à témoins, confirmant que la jeune fille a été retrouvée « saine et sauve ».



La disparition, jugée inquiétante, remontait à la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai. L’adolescente n’avait plus donné de nouvelles après avoir été vue pour la dernière fois à Vignats, une commune située à proximité de Falaise, dans le Calvados.