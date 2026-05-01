Un feu de matériaux maîtrisé dans une entreprise à Villers-Écalles

Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie dans une entreprise de Villers-Écalles, rue du Courvaudon, en Seine-Maritime, ce vendredi en début d’après-midi. Le feu concernait un stockage de matériaux en extérieur, soit environ 3 m³. Deux lances à incendie ont été rapidement déployées afin de contenir la propagation.



Dix sapeurs-pompiers ont été engagés avec trois engins. Les opérations ont consisté en des reconnaissances et en la sécurisation de la zone, avant l’extinction du foyer.



Des opérations de déblai et de refroidissement ont été menées pour éviter toute reprise du feu. Aucun blessé n’est signalé à ce stade.