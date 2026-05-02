Bezu-Saint-Éloi : un adolescent grièvement blessé après une collision entre une voiture et un quad

Une collision s’est produite vendredi 1er mai, peu avant 12h30, sur la route départementale 13 à Bezu-Saint-Éloi. Une voiture et un quad se sont percutés frontalement, pour une raison qui reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de l’accident.
Sous la violence du choc, le pilote du quad, un adolescent de 17 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a ensuite été médicalisé par une équipe du SMUR de Gisors avant d’être évacué en urgence absolue par l’hélicoptère Viking76 vers le CHU de Rouen.
Sous la violence du choc, le pilote du quad, un adolescent de 17 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a ensuite été médicalisé par une équipe du SMUR de Gisors avant d’être évacué en urgence absolue par l’hélicoptère Viking76 vers le CHU de Rouen.
Les occupants de la voiture indemnes
À bord du véhicule léger, les deux occupants ont été examinés sur place par les secours. Aucun blessé n’est à déplorer les concernant.
La circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D13 pendant toute la durée de l’intervention. Les opérations de secours, mobilisant sept sapeurs-pompiers, se sont achevées vers 14h30.
La gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les constatations, tandis qu’une équipe de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) a également été mobilisée pour sécuriser la zone.
La circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D13 pendant toute la durée de l’intervention. Les opérations de secours, mobilisant sept sapeurs-pompiers, se sont achevées vers 14h30.
La gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les constatations, tandis qu’une équipe de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) a également été mobilisée pour sécuriser la zone.