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Bezu-Saint-Éloi : un adolescent grièvement blessé après une collision entre une voiture et un quad

EURE


Samedi 2 Mai 2026 - 11:08

Un choc frontal particulièrement violent s’est produit sur la D13, dans l’Eure. Un jeune de 17 ans, au guidon d’un quad, a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen.




Le jeune homme a été héliporté dans un état grave vers le CHU de Rouen - illustration infonormandie
Le jeune homme a été héliporté dans un état grave vers le CHU de Rouen - illustration infonormandie
Une collision s’est produite vendredi 1er mai, peu avant 12h30, sur la route départementale 13 à Bezu-Saint-Éloi. Une voiture et un quad se sont percutés frontalement, pour une raison qui reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de l’accident.

Sous la violence du choc, le pilote du quad, un adolescent de 17 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a ensuite été médicalisé par une équipe du SMUR de Gisors avant d’être évacué en urgence absolue par l’hélicoptère Viking76 vers le CHU de Rouen.

Les occupants de la voiture indemnes

À bord du véhicule léger, les deux occupants ont été examinés sur place par les secours. Aucun blessé n’est à déplorer les concernant.

La circulation a été interrompue dans les deux sens sur la D13 pendant toute la durée de l’intervention. Les opérations de secours, mobilisant sept sapeurs-pompiers, se sont achevées vers 14h30.

La gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les constatations, tandis qu’une équipe de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) a également été mobilisée pour sécuriser la zone.
 




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