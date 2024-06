Eure. Fauché par un automobiliste sur la bande d'arrêt d'urgence, un sexagénaire succombe à ses blessures sur l'A13

Un homme d'une soixantaine d'années a perdu dans la vie samedi 22 juin sur l'autoroute A13, dans l'Eure. La victime, âgée de 64 ans, était au volant de son véhicule et circulait dans le sens province - Paris, entre les kilomètres 151 et 152.



Pour une cause inconnue, à cette heure, sa voiture a dû quitter sa voie de circulation à hauteur de la commune de Saint-Ouen-des-Champs, vers 18 h 40. Parvenant à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, en raison semble-t-il d'une panne, il a été percuté violemment par un autre véhicule au moment où il descendait du sien.