En fugue depuis le 12 août, Naël, 13 ans, a été retrouvé sain et sauf annonce la police de Rouen

Naël, âgé de 13 ans, avait fugué le lundi 12 août dernier du domicile familial à Rouen (Seine-Maritime). Ne le voyant pas revenir, ses proches ont signalé sa disparition aux services de police, et un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé sur les réseaux sociaux et dans les médias dans le but de le retrouver très rapidement.



C'est désormais chose faite. L'adolescent a été retrouvé hier soir, mercredi, a annoncé ce jeudi matin l'hôtel de police de Rouen, sans plus de précision. Il est sain et sauf.