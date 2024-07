En Seine-Maritime, le « front républicain » va-t-il barrer la route au RN, en tête dans sept circonscriptions

Quel effet aura la constitution du front républicain censé faire barrage au RN ? De permettre peut-être la réélection de certains députés sortants, particulièrement en danger. À l'image du communiste Sébastien Jumel, dans la 6ᵉ circonscription.



L'ancien maire de Dieppe est arrivé en deuxième position dimanche dernier avec 30 % des voix, loin derrière le RN Patrice Martin (48 %). L'ancien parlementaire, pourtant solidement implanté à Dieppe, va devoir compter sur une forte mobilisation à gauche tout en misant sur les voix qui ont porté le candidat Les Républicains, Stéphane Accard, en troisième position.



À noter que Xavier Bertrand (LR), président des Hauts-de-France, a annoncé qu'il apportait son soutien à Sébastien Jumel. « Malgré nos différences de sensibilité, nous travaillons ensemble dans le sens de l'intérêt général sur des sujets de fond », a-t-il fait savoir à l'intéressé.



Autre personnalité en difficulté, le communiste Jean -Paul Lecoq, candidat du Nouveau Front populaire dans la 8ᵉ circonscription. L'ancien député a recueilli moins de 40% des suffrages exprimés face à Isabelle Le Coz, la candidate du RN qui a totalisé 43 % au premier tour. Il pourra compter sur au moins le suffrage d'Edouard Philippe, et espérer un report des voix des électeurs de Régis Debons, candidat Horizons qui a obtenu autour de 15 %. Le maire du Havre et président de Horizons a été très clair sur le plateau de TF1 : « je voterai pour un candidat communiste ».



Autres circonscriptions à surveiller dimanche prochain : la 9ᵉ et 10ᵉ. Les deux sortants, Marie-Agnès Poussier Winsback et Xavier Batut, sont loin derrière les candidats du RN qui caracolent en tête avec 44 % et 46 %. Les hypothétiques reports de voix du Nouveau Front populaire en faveur des deux candidats Horizons feront-ils la différence ?



La liste des candidats est par ordre d'inscription à la préfecture