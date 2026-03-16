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Elections municipales 2026 en Seine-Maritime : un second tour dans 24 communes, dont Rouen et Le Havre



Lundi 16 Mars 2026 - 08:30



La Seine-Maritime a davantage voté qu’en 2020, mais plusieurs villes majeures, en particulier Rouen et Le Havre, restent en suspens après ce premier tour des municipales.



Rouen : Le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol est arrivé largement en tête avec 45% des suffrages exprimés. Le Havre :: Edouard Philippe, maire sortant, obtient plus de 43%, soit 10 points de mieux que son concurrent direct le communiste Jean-Paul Lecoq (Photos X)
Rouen : Le maire sortant Nicolas Mayer-Rossignol est arrivé largement en tête avec 45% des suffrages exprimés. Le Havre :: Edouard Philippe, maire sortant, obtient plus de 43%, soit 10 points de mieux que son concurrent direct le communiste Jean-Paul Lecoq (Photos X)
Les résultats du premier tour des élections municipales et communautaires sont désormais connus en Seine-Maritime. Dans le département, la participation atteint 56,11 % des inscrits, un niveau nettement supérieur à celui observé lors du scrutin de 2020 (44 %), sans toutefois retrouver celui de 2014 (61 %).

À l’issue de ce premier rendez-vous électoral, 683 listes ont été élues dès ce dimanche, sous réserve de la vérification des procès-verbaux. Mais le scrutin est loin d’être terminé partout : 24 communes devront repasser par les urnes pour un second tour.

A Rouen et Le Havre, les maires sortants en tête

Parmi les communes concernées figurent plusieurs villes très suivies comme Le Havre , où la victoire du maire sortant, Edouard Philippe et candidat potentiel à la Présidentielle de 2027 n'est pas acquise, Rouen, Fécamp, Grand-Couronne, Yvetot ou encore Saint-Valery-en-Caux. D’autres communes plus petites sont également appelées à trancher au second tour.

Voici la liste complète des communes qui revoteront dimanche 22 mars : Argueil, Bardouville, Bihorel, Blangy-sur-Bresle, Fécamp, Gainneville, Grand-Couronne, Hugleville-en-Caux, La Chapelle-sur-Dun, Le Havre, Le Mesnil-Esnard, Louvetot, Ouville-la-Rivière, Rogerville, Rouen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux, Torcy-le-Grand, Val-de-Scie et Yvetot.

Ce second tour sera particulièrement observé à Rouen et au Havre où les équilibres politiques locaux restent à confirmer. Les prochains jours seront donc décisifs pour les listes encore en lice, entre négociations, fusions éventuelles et dernières mobilisations sur le terrain.

A RETENIR 

Participation en Seine-Maritime : 56,11 %
Participation en 2020 : 44 %
Participation en 2014 : 61 %

Listes élues dès le 1er tour : 683
Communes au second tour : 24

Les résultats détaillés peuvent être consultés sur le site de la préfecture de la Seine-Maritime.

Les résultats des grandes villes en un clic

Plus de résultats à venir



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