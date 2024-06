Elections législatives dans l'Eure : trois duels et deux triangulaires possibles au second tour

Dans les cinq circonscriptions de l'Eure, quarante candidats et candidates ont brigué les suffrages des électeurs ce dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives. Douze seulement sont qualifiés ce soir pour participer au second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet.



On assistera ainsi à trois duels dans la 2e, 3e et 4e circonscription. Dans les deux autres, la 1ère et 5e, trois candidats sont en situation de se présenter, sous réserve des accords qui pourraient être passés entre Ensemble pour la République et le Nouveau front populaire en vue de faire barrage aux candidats du Rassemblement national.



Les résultats. La participation au premier tour des élections législatives dans l'Eure atteint 67,4 % des inscrits, contre 48,9 % au 1ᵉʳ tour des législatives en 2022.



Selon les résultats provisoires* du 1er tour, les candidats qui peuvent se maintenir au second tour, qui aura lieu dimanche 7 juillet, sont, par circonscription :