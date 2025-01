Elbeuf : un roulottier surpris par un témoin en train de fouiller la voiture d’une voisine

Le suspect a été aperçu en train de fouiller la voiture d’une jeune femme de 22 ans, qui avait laissé son véhicule non verrouillé devant son domicile. Le témoin, un homme de 30 ans, n’a pas hésité à intervenir pour stopper l’individu et le retenir sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.



Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert sur le voleur une carte bancaire, une chaîne de cou et une bague en argent. Ces objets ont été formellement reconnus par la propriétaire du véhicule comme lui appartenant.