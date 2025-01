Effondrement d’un mur rue Amédée-Méreaux à Rouen : des voitures endommagées mais aucun blessé

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté que deux tiers du mur s’étaient écroulés sur la chaussée, obstruant partiellement la voie. Quatre engins et neuf sapeurs-pompiers, dont une unité de sauvetage, d’appui et de recherche, ont été mobilisés pour sécuriser la zone et établir un périmètre de sécurité.



L’intervention a nécessité une interdiction temporaire de la circulation et un barrage de la chaussée encombrée. Des reconnaissances ont été menées afin de s’assurer qu’aucun piéton ne se trouvait à proximité au moment de l’effondrement.