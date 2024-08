Doudeville : les sapeurs-pompiers appelés au cimetière pour un départ de feu

C'est dans un lieu peu inhabituel que les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi matin : il s'agit du cimetière civil de Doudeville (Seine-Maritime ).



Vers 7h30, un incendie leur a été signalé a cet endroit. En réalité, une bouteille de gaz s'était enflammée lors de travaux de désherbage.



Les six soldats du feu dépêchés sur place ont mis en place un périmètre de sécurité nécessitant la fermeture de la D20 le temps des opérations de secours.



Deux habitations ont dj également être évacuées. Aucune victime n'est a déplorer. L'intervention est terminée et le périmètre devrait être levé, a indiqué peu avant 8 heures le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).