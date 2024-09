Dix mineurs interpellés après un vol avec violences à Sotteville-lès-Rouen

L'intervention rapide des forces de l'ordre, notamment la compagnie d'intervention et la police municipale, a permis de retrouver, dans un premier temps, huit des jeunes soupçonnés d'être impliqués dans le vol. Ils sont âgés de 15 et 16 ans et sont domiciliés à Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. L'enquête permettra d'en interpeller, le lendemain et surlendemain, deux autres, âgés de 16 ans également.



Tous ces mineurs ont été placés en garde à vue pour vol avec violences en réunion. Les enquêteurs vont devoir établir quel a été le rôle de chacun dans cette affaire.