Disparition inquiétante près de Rouen : Léa, 16 ans, recherchée depuis le 16 mars

Léa est âgée de 16 ans. Elle mesure 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les yeux bleu clair et les cheveux châtains, mi-longs et lisses.



Au moment de sa disparition, elle portait une veste beige, un gilet noir, un short blanc à motifs ainsi que des baskets blanches et roses.



Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00. La police rappelle que chaque information peut s’avérer utile dans ce type de dossier.