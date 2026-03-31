Disparition inquiétante près de Rouen : Léa, 16 ans, recherchée depuis le 16 mars

Les services de police recherchent activement Léa Tripoteaud, une adolescente de 16 ans portée disparue depuis le 16 mars 2026 à Elbeuf, en Seine-Maritime. Un appel à témoins pour disparition inquiétante de personne mineure a été diffusé afin de recueillir tout renseignement susceptible de faire avancer les investigations.
Selon les éléments communiqués, la jeune fille pourrait se trouver à Vernon, dans l’Eure. Les enquêteurs appellent toute personne disposant d’informations, même jugées mineures, à se manifester rapidement.
Selon les éléments communiqués, la jeune fille pourrait se trouver à Vernon, dans l’Eure. Les enquêteurs appellent toute personne disposant d’informations, même jugées mineures, à se manifester rapidement.
Signalement de Léa
Léa est âgée de 16 ans. Elle mesure 1,60 mètre et présente une corpulence normale. Elle a les yeux bleu clair et les cheveux châtains, mi-longs et lisses.
Au moment de sa disparition, elle portait une veste beige, un gilet noir, un short blanc à motifs ainsi que des baskets blanches et roses.
Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00. La police rappelle que chaque information peut s’avérer utile dans ce type de dossier.
Au moment de sa disparition, elle portait une veste beige, un gilet noir, un short blanc à motifs ainsi que des baskets blanches et roses.
Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00. La police rappelle que chaque information peut s’avérer utile dans ce type de dossier.