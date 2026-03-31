Dieppe. Ivre au volant malgré un permis déjà retiré, il percute des voitures en stationnement

Les faits se déroulent au milieu de la nuit rue Hubert Vain à Dieppe (Seine-Maritime). Alertés pour un automobiliste ayant percuté des véhicules en stationnement, les policiers découvrent sur place une voiture immobilisée sur le trottoir. Plusieurs témoins indiquent que le conducteur vient d’accrocher un véhicule, dont les traces du choc sont visibles sur l’arrière gauche.



Au volant, un homme de 41 ans, manifestement en état d’ivresse. Son élocution difficile attire immédiatement l’attention des forces de l’ordre. Soumis à un dépistage, celui-ci se révèle positif, avant confirmation à l’éthylomètre : 1,10 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux très largement au-dessus du seuil légal.