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Dieppe. Ivre au volant malgré un permis déjà retiré, il percute des voitures en stationnement

SEINE-MARITIME



Mardi 31 Mars 2026 - 11:25



Un homme de 41 ans a été interpellé dans la nuit à Dieppe après avoir percuté plusieurs véhicules. Déjà privé de permis quelques jours plus tôt pour des faits similaires, il circulait avec un taux d’alcool particulièrement élevé.



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Les faits se déroulent au milieu de la nuit rue Hubert Vain à Dieppe (Seine-Maritime). Alertés pour un automobiliste ayant percuté des véhicules en stationnement, les policiers découvrent sur place une voiture immobilisée sur le trottoir. Plusieurs témoins indiquent que le conducteur vient d’accrocher un véhicule, dont les traces du choc sont visibles sur l’arrière gauche.

Au volant, un homme de 41 ans, manifestement en état d’ivresse. Son élocution difficile attire immédiatement l’attention des forces de l’ordre. Soumis à un dépistage, celui-ci se révèle positif, avant confirmation à l’éthylomètre : 1,10 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux très largement au-dessus du seuil légal.

Permis retiré quelques jours plus tôt

Lors des vérifications, l’homme reconnaît spontanément que son permis de conduire lui a été retiré le 21 mars 2026, déjà pour une conduite sous l’empire de l’alcool à la suite d’un accident. Son véhicule avait alors été immobilisé.

Malgré cette mesure, il circulait de nouveau. Il est placé en garde à vue. Le dépistage de stupéfiants se révèle négatif. Le véhicule est saisi et placé en fourrière.

Une convocation judiciaire est prévue pour la suite de la procédure.




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