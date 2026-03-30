Rouen : une corniche menace de tomber, le boulevard de la Marne partiellement neutralisé

SEINE-MARITIME

Un élément de façade menaçant de se détacher sur un immeuble du boulevard de la Marne, à Rouen, a nécessité l’intervention des secours ce lundi matin. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la circulation a été perturbée, notamment sur la voie du TEOR.