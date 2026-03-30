Rouen : une corniche menace de tomber, le boulevard de la Marne partiellement neutralisé

La corniche d'un immeuble de ville, situé au 67 boulevard de la Marne (à droite sur la photo Google Maps) menaçait de tomber sur la voie publique
Un périmètre de sécurité a été mis en place ce lundi matin au 67, boulevard de la Marne, à Rouen, après la découverte d’une corniche fragilisée sur un bâtiment d'un étage avec combles. À l’arrivée des premiers secours, cet élément de structure menaçait de se décrocher, faisant craindre une chute sur la voie publique.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins, aux côtés de la police, de la mairie et de l’unité spécialisée de sauvetage, d’appui et de recherche. Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux, au balisage du secteur et à la demande d’un moyen aérien afin de sécuriser l’intervention.
Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins, aux côtés de la police, de la mairie et de l’unité spécialisée de sauvetage, d’appui et de recherche. Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux, au balisage du secteur et à la demande d’un moyen aérien afin de sécuriser l’intervention.
Deux voies neutralisées, dont celle du TEOR
En fin de matinée, les opérations étaient toujours en cours avec la dépose d’un cache-moineaux de deux mètres de long, constitué de bois et de plâtre. Ce dispositif de protection, situé en hauteur, présentait un risque de chute qui a conduit les autorités à maintenir un important balisage.
Conséquence directe : deux voies de circulation ont été impactées, dont la voie réservée au TEOR. La circulation a été régulée sur place par la police municipale, tandis qu’un architecte de la Ville était annoncé sur les lieux pour évaluer la situation.
Aucune victime n’a été signalée à ce stade. Les opérations de sécurisation devaient se poursuivre jusqu’à la levée complète du risque.
Conséquence directe : deux voies de circulation ont été impactées, dont la voie réservée au TEOR. La circulation a été régulée sur place par la police municipale, tandis qu’un architecte de la Ville était annoncé sur les lieux pour évaluer la situation.
Aucune victime n’a été signalée à ce stade. Les opérations de sécurisation devaient se poursuivre jusqu’à la levée complète du risque.