Quatre hommes et une femme accusés d'avoir écumé 127 véhicules dans l'agglo de Rouen

Les véhicules ont également été dégradés par les voleurs à la roulotte - Illustration Depositphoto
Entre le 6 février et le 12 mars, les services de police de Rouen ont été confrontés à une recrudescence importante de vols à la roulotte, touchant pas moins de 127 véhicules sur l’agglomération rouennaise.
Les faits présentaient un mode opératoire identique et particulièrement rapide : les auteurs brisaient une vitre latérale des véhicules en stationnement avant de fouiller méthodiquement l’habitacle à la recherche d’objets de valeur.
Les préjudices constatés restaient globalement modérés, portant principalement sur des objets facilement transportables : lunettes, chargeurs USB, tablettes numériques ou encore ordinateurs portables.
Les faits présentaient un mode opératoire identique et particulièrement rapide : les auteurs brisaient une vitre latérale des véhicules en stationnement avant de fouiller méthodiquement l’habitacle à la recherche d’objets de valeur.
Les préjudices constatés restaient globalement modérés, portant principalement sur des objets facilement transportables : lunettes, chargeurs USB, tablettes numériques ou encore ordinateurs portables.
Quatre hommes et une femme
La répétition des faits a amené les policiers à mettre en place une surveillance discrète et ciblée. Ce dispositif a permis d’identifier une équipe structurée de quatre hommes et une femme, âgés d’une vingtaine d’années.
Les investigations ont également mis en évidence que les suspects ne se limitaient pas aux vols : ils utilisaient frauduleusement les cartes bancaires et chèques dérobés, aggravant ainsi le préjudice des victimes.
Les investigations ont également mis en évidence que les suspects ne se limitaient pas aux vols : ils utilisaient frauduleusement les cartes bancaires et chèques dérobés, aggravant ainsi le préjudice des victimes.
Détention provisoire et contrôle judiciaire
Le 18 mars, au petit matin, une opération coordonnée a permis leur interpellation simultanée à leur domicile respectif. Placés en garde à vue, ils ont été présentés à un magistrat du parquet de Rouen à l’issue des investigations.
Décision a été prise de placer trois d’entre eux en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été laissés libres sous contrôle judiciaire, dans l’attente de la suite de la procédure.
Décision a été prise de placer trois d’entre eux en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été laissés libres sous contrôle judiciaire, dans l’attente de la suite de la procédure.