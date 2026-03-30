Quatre hommes et une femme accusés d'avoir écumé 127 véhicules dans l'agglo de Rouen

Entre le 6 février et le 12 mars, les services de police de Rouen ont été confrontés à une recrudescence importante de vols à la roulotte, touchant pas moins de 127 véhicules sur l’agglomération rouennaise.



Les faits présentaient un mode opératoire identique et particulièrement rapide : les auteurs brisaient une vitre latérale des véhicules en stationnement avant de fouiller méthodiquement l’habitacle à la recherche d’objets de valeur.



Les préjudices constatés restaient globalement modérés, portant principalement sur des objets facilement transportables : lunettes, chargeurs USB, tablettes numériques ou encore ordinateurs portables.