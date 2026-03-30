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Aliments oubliés sur le feu : les pompiers mobilisés dans une résidence pour personnes âgées à Dieppe



Lundi 30 Mars 2026 - 11:23



Un départ de feu en cuisine, rapidement maîtrisé par le personnel, a mobilisé les secours ce lundi matin dans une résidence pour personnes âgées de Dieppe. L'incident n’a fait aucun blessé.



Le feu avait été éteint par le personnel de la résidence avent l'arriovée des sapeurs-pompierts - Illustration Adobe Stock
Le feu avait été éteint par le personnel de la résidence avent l'arriovée des sapeurs-pompierts - Illustration Adobe Stock
Petite frayeur ce lundi matin dans une résidence pour personnes âgées de Dieppe (Seine-Maritime); Un départ de feu s’est produit au sein de la résidence Marcel Paul, située Grande Rue du Pollet;. L’incident, rapidement maîtrisé, n’a fait aucune victime.

À leur arrivée sur place vers 10h38, les sapeurs-pompiers ont constaté que le feu, provoqué par des aliments laissés sur le feu, avait été éteint par le personnel de l’établissement. L’appartement concerné était vide au moment des faits.

Tout danger écarté

Dix-huit sapeurs-pompiers, mobilisés avec cinq engins, ont procédé à une reconnaissance complète des lieux ainsi qu’à des relevés de sécurité. Les mesures réalisées n’ont révélé aucune présence de monoxyde de carbone.

Les services de la mairie, de GRDF, d’Enedis ainsi que la police étaient également présents sur les lieux. L’intervention terminée, les secours ont pun confirmer l’absence totale de victime et de danger résiduel pour les occupants.




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