Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)


Publié le Dimanche 24 Août 2025 à 14:08

La police de Saint-Germain-en-Laye lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Sarah Janelle Turner, 35 ans, introuvable depuis vendredi 22 août en fin de matinée.



La jeune femme n’a pas donné signe de vie depuis vendredi 22 août - Photo DIPN78
La jeune femme n’a pas donné signe de vie depuis vendredi 22 août - Photo DIPN78
Sarah Janelle Turner n’a plus donné signe de vie depuis son départ de Mareil-Marly (Yvelines), vendredi  en fin de matinée. Son entourage, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, a alerté les autorités. Les policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye ont ouvert une enquête et diffusé un appel à témoins.

Signalement de la disparue

Âgée de 35 ans, Sarah Janelle Turner est de type caucasien, mince, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux châtains et les yeux marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.

• Appel à témoins

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye aux numéros suivants :
📞 01 39 10 91 03 – 01 39 10 91 39 – 01 39 10 91 25 – 01 71 51 90 04.
 



Disparition inquiétante d'une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

