Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

Sarah Janelle Turner n’a plus donné signe de vie depuis son départ de Mareil-Marly (Yvelines), vendredi en fin de matinée. Son entourage, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, a alerté les autorités. Les policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye ont ouvert une enquête et diffusé un appel à témoins.
Signalement de la disparue
Âgée de 35 ans, Sarah Janelle Turner est de type caucasien, mince, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux châtains et les yeux marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.
• Appel à témoins
Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye aux numéros suivants :
📞 01 39 10 91 03 – 01 39 10 91 39 – 01 39 10 91 25 – 01 71 51 90 04.
