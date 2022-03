Disparition inquiétante à Trappes : Léa, 15 ans, n’a pas donné signe de vie depuis le 9 février

Le commissariat de police de Trappes (Yvelines) a lancé sur les réseaux sociaux un appel à témoin après la disparition inquiétante de Léa, âgée de 15 ans.



La jeune fille n’a pas donné de ses nouvelles depuis le 9 février, date à laquelle elle a disparu après sa sortie des cours au lycée Louis-Blériot à Trappes où elle est scolarisée.



L’adolescente a été aperçue ce même jour vers 15 heures par un de ses camarades vers Plaisir-Grignon et en compagnie d’un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux blancs et des lunettes. Selon ce témoignage, « elle montait à bord d’un véhicule Renault de couleur noire ».



► Signalement



Léa, de corpulence mince, mesure 1,65 m, a les cheveux longs blonds, les yeux bleus gris.



Elle était habillée au moment de sa disparition d’une doudoune kaki ou d’un manteau noir, d’un jean bleu et de baskets Fila blanches à talons compensés.



Toute personne susceptible d’apporter des renseignements permettant de localiser la jeune fille est priée de contacter le commissariat de Trappes, au 01 30 50 72 00.