Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

Les services de police avaient diffusé un avis de recherche après la disparition jugée inquiétante d’Émilien, 26 ans, depuis le 14 octobre 2025 à L’Étang-la-Ville (Yvelines).



Le jeune homme n’avait plus donné signe de vie depuis cette date, ce qui avait motivé l’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante et la diffusion d’un appel à témoins par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, en charge de l’enquête.



Ce vendredi, la police annonce sur ses réseaux sociaux avoir retrouvé Émilien, sans plus de précision.