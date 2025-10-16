Connectez-vous S'inscrire





Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police


Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 à 12:13

Sa disparition inquiétante avait conduit la police à lancer un appel à témoin : Émilien a été retrouvé, annonce ce vendredi la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines.



Émilien n'avait pas donné signe de vie depuis le 14 octobre - Photo Police nationale
Les services de police avaient diffusé un avis de recherche après la disparition jugée inquiétante d’Émilien, 26 ans, depuis le 14 octobre 2025 à L’Étang-la-Ville (Yvelines).

Le jeune homme n’avait plus donné signe de vie depuis cette date, ce qui avait motivé l’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante et la diffusion d’un appel à témoins par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, en charge de l’enquête. 

Ce vendredi, la police annonce sur ses réseaux sociaux avoir retrouvé Émilien, sans plus de précision. 

16/10/2025

