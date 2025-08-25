Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

Publié le Lundi 25 Août 2025 à 17:25

Recherchée depuis vendredi dans les Yvelines, Sarah Janelle T., 35 ans, a été localisée ce lundi après-midi à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Elle va être entendue par les enquêteurs.



La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines a confirmé, ce lundi 25 août, que Sarah Janelle T. a été retrouvée saine et sauve. La jeune femme, de nationalité américaine, a été localisée en début d’après-midi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

Disparue depuis vendredi Âgée de 35 ans, elle n’avait plus donné signe de vie depuis qu’elle avait été aperçue pour la dernière fois à Mareil-Marly, vendredi 23 août en fin de matinée. Sa disparition avait conduit le commissariat de Saint-Germain-en-Laye à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante de personne majeure.

#DisparitionInquiétante | Sarah Janelle a été retrouvée. Merci à tous pour votre mobilisation. https://t.co/vwzBoxoWyu pic.twitter.com/40rQMFFH2h

— Police Nationale 78 (@PoliceNat78) August 25, 2025



Entendue par les enquêteurs Un appel à témoins avait été largement relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs du commissariat de Saint-Germain-en-Laye vont désormais entendre Sarah Janelle afin de comprendre les circonstances de sa présence dans cette commune de la petite couronne parisienne.



